«En una alcaldia hi ha molta més feina del que sembla i de la que realment tens contractada»

Jordi Solernou, d'Alternativa per Sant Joan, és l'alcalde d'aquest municipi, on governa en minoria amb un pacte amb el PSC. Ja havia estat regidor durant el mandat socialista d'Ezequiel Martínez, però es va retirar un temps de la política fins que es va tornar a presentar a les eleccions municipals passades, en aquest cas al capdavant d'un partit independent, i hi va obtenir l'alcaldia, que, de moment, valora com una experiència «molt positiva» tot i el sobreesforç que comporta gestionar la crisi de la covid-19.

Solernou admet les dificultats de governar en minoria en un ajuntament en què hi ha sis partits diferents en joc, i en aquest sentit assegura que personalment el que li està costant més «és la relació entre els diferents grups» i arribar a acords en qüestions prioritàries. Diu que és un dels reptes pendents «que hem d'acabar de polir» de cara a garantir una major governabilitat en el que queda de mandat, «mirar de buscar el consens i de treballar amb una aposta comuna per a tots plegats».

En una alcaldia com la de Sant Joan «hi ha molta més feina del que sembla i de la que realment tens contractada», apunta Solernou. Assegura que «requereix una dedicació total, de gairebé les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any», i a diferència d'una regidoria, ser alcalde implica «saber una mica de tots els àmbits per tenir una mica d'idea de com estan totes les àrees». Tot i l'aturada ocasionada per la pandèmia, sosté que «no hem parat de treballar però queda molta feina per fer», i diu que els resultats s'aniran veient a mesura que avanci el mandat.

En aquest any d'alcalde ha pogut detectar algunes mancances que té el municipalisme pel que fa a recursos, i que s'han vist accentuades amb la crisi ocasionada per la pandèmia. En el cas de Sant Joan, diu que la disposició de recursos no es correspon amb la realitat del segon municipi més gran de la comarca, amb uns ingressos molt limitats.