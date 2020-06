El bipartidisme seguirà a Irlanda gràcies a un acord amb els ecologistes que deixa el Sinn Féin a l'oposició

La dreta, els centristes i els ecologistes han tancat un acord aquest dilluns per governar a Irlanda deixant el Sinn Féin a l'oposició, segons informa la premsa irlandesa. El partit democratacristià Fine Gael, els centristes del Fianna Fáil i els verds han pactat formar una coalició que encara necessita el vistiplau de les bases. El pacte manté al bipartidisme tradicional al poder, amb conservadors i centristes repartint-se el lideratge de l'executiu en els pròxims cinc anys. La televisió pública irlandesa RTÉ avança que el líder del Fianna Fáil, Micheál Martin, seria el taoiseach -cap de govern- fins a finals del 2022 i la resta del mandat ocuparia el càrrec l'actual cap de govern, Leo Varadkar.

El Fianna Fáil va obtenir la majoria de seients a les últimes eleccions amb 38 escons, només un més que el Sinn Féin que en va guanyar 37. El Fine Gael va assegurar 35 escons i els verds 12.

Malgrat els bons resultats, el Sinn Féin no ha aconseguit formar una aliança per governar, de manera que es consolida com a principal partit de l'oposició.