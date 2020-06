Celaá aposta per les classes a l'aire lliure als centres escolars

La ministra d'Educació, Isabel Celaá, recorda que l'única mesura obligatòria per als centres escolars és respectar el metre i mig de distància, i aposta per posar aules «a la biblioteca o a l'aire lliure, sota el sostre del pati», per «aprofitar el bon temps que té el país». En una entrevista que va publicar ahir La Vanguardia, la ministra va recordar que les comunitats autònomes «tenen les competències intactes» per gestionar el nou curs.

«La definició d'horaris correspon a les conselleries i la recerca d'espais, a cada centre», va detallar. La ministra creu que l'escola és «insubstituïble», però va afirmar que «la digitalització és fonamental». Celaá va assegurar que encara que s'ha «avançat una barbaritat» aquests mesos, hi ha «milers d'alumnes desconnectats».