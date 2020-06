Diu que no va ignorar les residències i que fins i tot s'hi va enviar l'exèrcit

El president del Govern central, Pedro Sánchez, va defensar que és «impossible mostrar més compromís amb les persones grans com ho ha fet l'Executiu durant la pandèmia de la covid-19. «El Govern no ha mirat a un altre costat en aquesta crisi, no sols perquè hàgim aprovat ordres, sinó que hi hem enviat l'exèrcit», va assegurar ahir el líder socialista durant la roda de premsa posterior a la catorzena conferència amb els presidents autonòmics. «Més compromís amb la seguretat de la nostra gent gran que la que ha demostrat aquest Govern, em sembla impossible», va remarcar Sánchez.

Segons va indicar, durant l'estat d'alarma l'Executiu va aprovar diverses ordres, un fons de 300 milions per reforçar les plantilles de treballadors en les residències i fins i tot va enviar els membres de la Unitat Militar d'Emergències (UME) a desinfectar aquests centres, els quals van realitzar 5.200 actuacions en residències de gent gran de tot Espanya entre el 18 de març i el 17 de maig en el marc de l'operació Balmis.

«Aquest compromís del Govern d'Espanya és absolut amb les residències de gent gran», va insistir. Si bé, va recordar que, igual que amb les matèries de Sanitat i Educació, les competències de Dependència i, per tant, de les residències d'ancians, són de les comunitats autònomes. «Els presidents autonòmics en són els responsables de la gestió», va dir.

A més, va reconèixer que s'aprendran «algunes lliçons» de l'ocorregut durant la pandèmia amb les residències i s'haurà de veure en una comissió parlamentària d'avaluació de la covid-19 de quina manera resol el Govern central aquesta situació.