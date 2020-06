EH Bildu demana que González comparegui al Congrés per explicar el seu suposat aval als GAL

EH Bildu demana que Felipe González comparegui al Congrés per explicar el seu suposat avals als GAL i que també ho faci el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, per informar sobre "fets relatius al terrorismes d'Estat" durant els governs de l'expresident. A més, ha anunciat que impulsarà al Congrés i al Senat la creació de comissions d'investigació per dirimir "responsabilitats polítiques" i que "aclareixin els fets que confirmen els documents de la CIA". La formació ha pres la decisió després que s'hagi fet públic que un document desclassificat de la CIA apunta que González va aprovar la creació "d'un grup de mercenaris" per combatre ETA.

El text destaca que els GAL eren molt "similars" als esquadrons previstos pel govern, tot i que no confirma el vincle.