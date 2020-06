Felipe González va aprovar la creació «d'un grup de mercenaris» per combatre ETA, segons la CIA

Un document desclassificat de la CIA del 1984 apunta que l'expresident espanyol Felipe González va aprovar la creació "d'un grup de mercenaris" per combatre l'organització terrorista ETA. "González ha acordat la creació d'un grup de mercenaris controlats per l'exèrcit per combatre els terroristes al marge de la llei", diu una frase precedida per una part censurada que podria esmentar la font de la informació. Segons aquest informe, els mercenaris no serien necessàriament espanyols i la seva missió seria "assassinar líders d'ETA a Espanya i França". "De fet, els anomenats Grups Antiterroristes d'Alliberació, que són similars en naturalesa als esquadrons contemplats pel govern, han aparegut al sud de França", destaca l'informe.

Així, el document no confirma que González aprovés la creació dels GAL, però sí que constata el seu vistiplau a la creació d'un grup similar, segons les seves fonts. El text recull que Madrid havia negat cap connexió amb els GAL, però que els polítics bascos i part de la premsa estaven convençuts de la seva vinculació.

En un altre document desclassificat de la CIA del mateix any s'assegura que les ambaixades dels EUA a Espanya i París informaven que els GAL "podrien tenir vincles amb els serveis de seguretat espanyols".

Preocupació per l'estratègia socialista

"El govern sembla determinat a adoptar una estratègia poc ortodoxa per combatre ETA", apunta el primer informe. Posen com a exemple un incident en què la gendarmeria francesa va detenir quatre policies espanyols per escorcollar un líder terrorista basc.

"L'incident demostra el perill que aquestes operacions fallides en una guerra bruta contra ETA puguin desacreditar greument el govern de González, que presumeix de la seva devoció per les llibertats democràtiques i la legalitat", afirma el document.

En el segon document, la CIA alerta que "si es confirmés la suposada implicació de Madrid" amb els GAL "les credencials democràtiques del govern espanyol i del PSOE quedarien greument danyades".