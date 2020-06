El Govern libi acusa Haftar d'enterrar vius molts civils a les fosses de Tarhuna

El Consell Presidencial del Govern libi reconegut per la comunitat internacional va acusar el comandant rebel Khalifa Haftar i les seves forces de l'assassinat de centenars de civils els cossos dels quals han estat trobats en fosses comunes de la ciutat de Tarhuna, recentment recuperada per les forces de Trípoli, alguns dels quals van ser enterrats amb vida.

«Les forces d'Haftar han comès assassinats en massa i han plantat mines a les cases de les persones, la qual cosa hauria d'eliminar-los com un futur soci de pau al país», va denunciar el Consell Presidencial en un comunicat recollit pel Libya Observer.«Van matar famílies senceres a Tarhuna. Homes, dones i nens, i els van llançar a les fosses. Van matar nens a sang freda i van enterrar homes vius amb les mans i les cames lligades», segons la declaració.

Els mitjans locals van recollir una llista preliminar que inclou els noms de 123 persones que ja han estat identificats pels seus familiars, si bé encara queden cossos per identificar i per exhumar, per la qual cosa el balanç definitiu serà més elevat.