«M'esperava uns primers mesos molt durs, però ja ha passat un any i el ritme no baixa»

Albert Coberó es va presentar per primer cop a l'alcaldia de Súria a les eleccions municipals del 2019. Ho va fer pel PSC, que va ser la força més votada i va obtenir l'alcaldia amb el suport dels independents GIIS, amb qui els socialistes formen un govern de coalició. Diu que està satisfet d'aquest primer any d'experiència com a alcalde i en fa una valoració «molt positiva», tenint en compte que han estat uns mesos «molt complicats» tant per la gestió de la pandèmia com pel compliment de les regles de la despesa i d'estabilitat pressupostària derivades del pla econòmic a què està sotmès l'Ajuntament de Súria durant dos anys, la qual cosa «ens limita molt a l'hora de poder fer tot el que voldríem». Diu que els ajuntaments pateixen una manca generalitzada de recursos, que encara s'aguditza més en la situació actual, per la qual cosa «hem sol·licitat poder flexibilitzar aquesta regla de la despesa».

Tanmateix, assegura que la gestió que s'està fent va bé i donarà bons resultats. «Aquest primer any ens ha servit molt per posar-nos al dia i planificar com serà la resta del mandat», partint del pla econòmic i financer que l'Ajuntament té sobre la taula.

Amb l'accés a l'alcaldia Coberó també s'ha adonat «com és de lenta l'administració i la quantitat de papers i de burocràcia administrativa que fa falta en qualsevol tràmit i gestió», i això fa que no es pugui actuar tan ràpidament com es voldria «davant les respostes immediates que espera la gent».

Quant a la feina, de l'alcaldia «m'esperava uns primers mesos durs», i que un cop ho tingués per mà, «a poc a poc la situació s'aniria relaxant i podria dedicar-hi menys hores, però he vist que no, perquè ja ha passat un any i el ritme no baixa». Diu que «fer d'alcalde és molt exigent, tant o més que qualsevol altra feina», i diu que això l'està fent ser molt crític «amb aquell dogma que els polítics viuen molt bé, i que jo no acabo de compartir».