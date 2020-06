Pedro Sánchez no descarta tornar a declarar l'estat d'alarma en cas de rebrot

El president del Govern central, Pedro Sánchez, va assegurar ahir que no descarta haver de tornar a declarar l'estat d'alarma en cas que hi hagi un rebrot pel coronavirus, encara que va afegir que aquesta no és la seva «intenció». Així ho va dir a la roda de premsa des del palau de La Moncloa posterior a la catorzena i última conferència de presidents per via telemàtica que se celebra des que es va declarar l'estat d'alarma per la crisi sanitària, que conclourà el 21 de juny després de tres mesos en vigor. Sánchez va explicar que encara que les reunions setmanals amb els presidents autonòmics concloguessin ahir, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, continuarà mantenint el contacte bilateral amb cadascuna de les comunitats autònomes «per seguir al segon l'evolució de l'epidèmia i possibles rebrots».

Així, en ser preguntat sobre si té pensat tornar a declarar l'estat d'alarma en cas que existeixi un rebrot de contagis, el president va admetre que no el descarta: «No rebutjo que en un futur hàgim de tornar a l'estat d'alarma, però no és la meva intenció i espero que no ens vegem en una situació tan crítica», va confirmar.

Sánchez va remarcar que es tracta d'un «instrument constitucional que és aquí i existeix», i va recordar que el «PP ha votat en contra» de les pròrrogues que el Congrés dels Diputats ha aprovat durant aquests tres mesos del decret aprovat el 14 de març passat.

D'altra banda, Sánchez va recordar que diversos països són reticents al pla econòmic de la Comissió Europea per a la reconstrucció. Per aquest motiu, el líder de l'Executiu va fer una crida a tots els partits espanyols perquè actuïn amb «patriotisme» i secundin les seves famílies polítiques de la Unió Europea.