Catalunya recuperarà aquest dijous la mobilitat arreu del territori

Mentre Girona i la Catalunya Central estrenaven ahir la fase 3 de la desescalada, el Govern català va demanar al ministeri de Sanitat que Barcelona i la seva àrea metropolitana i Lleida també avancin dijous a aquesta última fase, de manera que Catalunya recobrarà la mobilitat en tot el seu territori tres dies abans que finalitzi l'estat d'alarma.

La decisió que Barcelona i Lleida passin a l'última fase de la desescalada sense esperar que finalitzi l'estat d'alarma s'ha adoptat després d'analitzar les dades epidemiològiques que evidencien que les regions sanitàries de Barcelona i la seva àrea i Lleida presenten un risc baix de contagis.

Dimecres que ve està previst que se celebri una reunió bilateral entre el Ministeri i la Generalitat on probablement s'acordarà autoritzar aquest avanç de fase, que comportaria la mobilitat total entre totes les regions sanitàries de Catalunya ja que tot el territori ja estaria en fase 3.

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que la setmana passada va mostrar el seu enuig amb Salut per no proposar que Barcelona passés a fase 3 ahir, ha confiat que aquest progrés es faci ja que els indicadors epidemiològics de la ciutat són tan bons com els d'altres regions sanitàries que estan en fase 3.

Colau defensa l'avanç a l'última fase de la desescalada perquè els molts barcelonins que tenen planificat desplaçar-se amb motiu del pont de Sant Joan puguin fer els seus plans i avançar la seva sortida de la ciutat durant el cap de setmana.

La consellera de Salut, Alba Vergés, va assegurar que la seva intenció, quan tot Catalunya passi a fase 3 dijous i s'entri dilluns que ve a la «nova normalitat», és «regular aquesta nova realitat amb ànim de no regular excessivament, per fer les coses més senzilles per a tothom».

Vergés, en declaracions a TV3, va reconèixer que ja estan avaluant com gestionar la celebració de la Diada de l'11 de setembre, i va advertir: «Quan comencin a arribar turistes estrangers a Catalunya hi haurà casos importats i això vol dir que hem de tenir molta vigilància i poder detectar els viatgers si donen positiu i poder-los posar en quarantena». També va advertir que s'estan preparant per a l'arribada d'una possible segona onada de Covid a la tardor, que podria augmentar el nombre de víctimes del coronavirus, que fins ara ha causat la mort de 12.457 persones a Catalunya.

Mentre l'alcaldessa de Barcelona va defensar que mantenir les platges tancades durant la propera revetlla de Sant Joan, cosa que també faran altres municipis, com Badalona o Sitges, «és el més responsable», el sindicat UGT va convocar ahir una nova jornada de protestes davant ambulatoris i hospitals contra la decisió que la paga de gratificació als sanitaris es faci per categories.

El sindicat va criticar que el Govern hagi «demostrat que oblida una part dels professionals de primera línia», i el «personal no assistencial», per com distribueix la gratificació pel sobreesforç durant la pandèmia i per això va enviar una carta a Vergés en què censura el «classisme» d'aquesta paga extra.

Centenars de treballadors sanitaris van concentrar-se a les dotze del migdia en nombrosos ambulatoris i hospitals secundant aquesta protesta.