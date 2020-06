La Diputació finança amb 200.000 euros Sant Fruitós i Igualada

La Diputació de Barcelona ha concedit un crèdit de 200.000 euros a l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per finançar la transformació de l'antic ajuntament en Casal d'Entitats i Jutjat de Pau, segons va informar ahir la Diputació en una nota de premsa. La institució també va informar que havia concedit dos crèdits més, que sumen un total de 200.000 euros, a l'Ajuntament d'Igualada. En aquest cas, un dels crèdits és per finançar projectes d'arranjament de voravies de diversos carrers i suma 152.991,16 euros i l'altre crèdit és per a la modificació de l'aparcament nord de l'av. Mestre Muntaner per un total de 47.008,84 euros. Els crèdits als dos ajuntament han estat concedits en el marc de la Caixa de Crèdit que impulsa la Diputació.