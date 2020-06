El Govern establirà una regulació pròpia immediatament quan tot Catalunya entri a la fase 3

El Govern establirà una regulació pròpia immediatament després que tot Catalunya entri a la fase 3 de la desescalada. "No regularem la fase 3, sinó directament la nova etapa", ha explicat la portaveu, Meritxell Budó, durant la roda de premsa d'aquest dimarts, posterior al Consell Executiu. El Govern preveu entrar en la "nova etapa" entre dijous i divendres, de manera que Catalunya s'estarà el "mínim imprescindible" en la tercera fase: "Unes hores o un dia", ha apuntat. La Generalitat no s'esperarà al final de l'estat d'alarma, per aprofitar el cap de setmana i "esponjar" l'operació sortida de la revetlla de Sant Joan. Budó ha afirmat que la decisió té l'aval dels criteris mèdics i que l'executiu ja té el marc regulatori de la "nova etapa".

Si la Moncloa valida el pas de les regions de Barcelona i Lleida a la fase 3, la Generalitat decidirà "immediatament" el pas de tota Catalunya en aquesta "nova etapa". La consellera ha insistit que aquest nou pas seguirà sent "d'emergència" a causa del coronavirus, i que a l'etapa post-covid-19 s'hauran de seguir prenent mesures de prevenció, ja que el virus "encara hi és". Sense posar cap exemple concret, ha apuntat que les decisions sobre mobilitat, higiene, l'ús de la mascareta o protecció dels col·lectius més vulnerables seguiran regint-se a través del Procicat.

Preguntada per la gestió de les residències -ara encara en mans de Salut, i no de la conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies-, la portaveu del Govern ha opinat que cal fer una "reflexió" sobre l'àmbit residencial i "valorar com ha de ser la nova realitat". Budó ha subratllat que "no seria correcte" retornar a la gestió anterior de la pandèmia.

Budó ha conclòs que Catalunya es podria esperar al dia 21 de juny, quan s'acaba l'aplicació de l'estat d'alarma, per entrar en la nova etapa, o bé decidir la durada de la fase 3. I el Govern ha apostat per aquesta segona opció: "Era el millor escenari". Així, aquest pas permetrà que els desplaçaments previstos per a la revetlla de Sant Joan es facin "de manera esponjada, estirada i esgraonada", per evitar aglomeracions a les carreteres.

Fonts del Departament de Salut han volgut concretar que, un cop tot el territori català entra en fase 3, la Generalitat pot tenir regulacions pròpies, i que a més podria abandonar el sistema de fases del ministeri aprovant un decret al Govern que proclami el pas a l'anomenada nova normalitat.