La Moncloa destina 3.750 milions a rescatar l'automòbil

A partir d'avui ja estan en vigor les ajudes que han dissenyat des de la Moncloa per comprar un vehicle nou i incentivar el mercat automobilístic, en un context complicat i de futur incert per a la indústria del país, després de l'anunci del tancament de la planta de Nissan a Barcelona, que deixa 3.000 treballadors al carrer, mentre proveïdors i empreses subcontractades també pengen d'un fil.

Segons el pla, per poder beneficiar-se dels ajuts per a la compra d'un cotxe, caldrà lliurar un vehicle de més de deu anys per al seu desballestament i que, a la vegada, el nou automòbil estigui entre els més eficients del mercat, segons va explicar ahir el president del Govern, Pedro Sánchez, durant la presentació del pla d'impuls al sector de l'automoció, un sector que genera el 9% d'ocupació i representa un 10% del PIB. Segons fonts de l'executiu, tots els usuaris que comprin a partir d'avui un cotxe i compleixin els requisits exigits podran optar a les ajudes per a la renovació del parc privat d'automòbils.

Davant dels representants de les principals patronals i sindicats de l'automoció, Sánchez va presentar el pla, dotat de 3.750 milions d'euros.

D'aquests, 300 milions aniran a la renovació del parc públic, infraestructures de recàrrega, adaptació de les ciutats a noves necessitats de mobilitat i l'electrificació del transport, 250 més a renovació del parc automobilístic cap a un de més sostenible i eficient, 415 milions a R+D+I, 2.690 milions a inversions en la indústria i 95 milions en qualificació i formació professional.