El Suprem fixa el final de la inhabilitació de Junqueras el 5 de juliol del 2031

El Tribunal Suprem ha fixat el final de la pena d'inhabilitació del president d'ERC Oriol Junqueras per al 5 de juliol del 2031. En una interlocutòria, del que és ponent el president del tribunal, Manuel Marchena, el tribunal aprova les liquidacions de condemna de 13 anys de presó i 13 d'inhabilitació absoluta pels delictes de sedició i malversació de fons públics. Fins al 5 de juliol del 2031, Junqueras queda privat de "tots els honors i càrrecs públics que tingui, encara que siguin electius" i està "incapacitat per a obtenir els mateixos o qualsevol altre honor, càrrec o feines públiques", així com ser "elegit per a càrrec públic duran tel temps de la condemna".

La interlocutòria, que té data del 9 de març passat, arriba un cop es va desestimar un recurs de súplica presentat per la defensa de Junqueras i un cop es va donar resposta a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE).