Sánchez anuncia que el 16 de juliol se celebrarà l'homenatge d'Estat a les víctimes de covid-19

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dimecres que el 16 de juliol se celebrarà la cerimònia d'Estat en homenatge als 27.000 ciutadans que han perdut la vida pel covid-19 i als servidors públics que han estat a primera línia lluitant contra la pandèmia. Hi seran representants de les forces parlamentàries i les institucions públiques, estarà presidit pel rei Felip VI, i hi assistiran també els presidents del Consell Europeu, de la Comissió Europea, del Parlament Europeu i el director general de l'OMS. Segons Sánchez l'actuació del govern d'Espanya ha permès evitar la destrucció de milions d'empreses, mantenir la justícia social i salvar 450.000 vides gràcies al confinament i l'estat d'alarma.

Sánchez ha fet aquestes manifestacions en resposta a les preguntes del líder del PP, Pablo Casado, que ha avançat que s'oposarà a que s'investigui l'expresident Felipe González al Congrés dels Diputats. Casado li ha retret la gestió de la crisi. Sánchez ha insistit a demanar a Casado que aposti per la "unitat". "Si vol unitat, aquí està el govern, i si vol bronca, allà té la ultradreta".

El president del govern espanyol també ha respost les acusacions del líder de Vox, Santiago Abascal, que li ha retret que l'executiu hagi impulsat "la divisió i el sectarisme a l'entorn de la corona" per la investigació que impulsa la Fiscalia. "Volen una Fiscalia que no estigui a favor dels ciutadans, sinó dels seus interessos" i "ataquen la Corona, una institució que no es pot defensar".

Sánchez ha afirmat que Casado i Abascal segueixen "el mateix llibre", malgrat que el líder de Vox té "el de tapadora dura". Ha insistit que un cop superada la crisi cal plantejar una revisió fiscal i una modernització del sistema educatiu. "Jo entenc que a vostè no li agradi perquè plantejava una privatització del sistema de pensions o que les classes altes no paguin tants impostos".