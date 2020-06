Barcelona i Lleida passen a la fase 3 i s'obre la mobilitat a tot Catalunya

Barcelona, la seva àrea metropolitana i Lleida passen avui a la fase 3 de la desescalada després de rebre l'autorització del ministeri de Sanitat, de manera que la mobilitat serà possible a tot Catalunya perquè totes les seves regions sanitàries estaran en l'última fase abans de la «nova normalitat».

Segons van informar el ministeri de Sanitat i la Generalitat, el BOE publicarà avui l'ordre de passar a fase 3 de Barcelona i Lleida (Segrià), una decisió acordada en una reunió que van mantenir ahir a la tarda el ministre de Sanitat, Salvador Illa, i la consellera de Salut, Alba Vergés.

El comitè tècnic del ministeri va avaluar les dades epidemiològiques enviades per la Generalitat que demostren que Barcelona, la seva àrea i Lleida estan en risc baix de contagis, malgrat que el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, va reconèixer que segueixen de prop els contagis en alguns escorxadors de Lleida.

Amb la incorporació de Barcelona, la seva àrea metropolitana i Lleida, el 78% de la població de tot Espanya (gairebé 37 milions de persones) seran a la fase 3, abans que diumenge que ve s'entri en la «nova normalitat» amb el decaïment de l'estat d'alarma.

A partir d'avui, serà el Govern català qui s'encarregarà de regular l'aplicació de les mesures de salut pública a Catalunya, on podrà dictar normes complementàries a la disposició general d'ús de mascaretes en espais on no es pugui garantir el distanciament físic d'1,5 metres per seguir fent la desescalada. De fet, Vergés ja va expressar la seva voluntat que la regulació que faci la Generalitat en la nova etapa sigui mínima, «per fer més fàcil la vida a la ciutadania», encara que la consellera de Presidència, Meritxell Budó, va dir dimarts que començarien «immediatament» a regular la desescalada en aspectes com la mobilitat o l'obligatorietat d'aïllar-se. El fet que tot Catalunya estigui en fase 3 davant del cap de setmana permetrà, entre altres coses, que la sortida massiva que s'espera de vehicles de la corona metropolitana es pugui fer de manera més esglaonada i no s'amuntegui diumenge, quan finalitzarà qualsevol restricció de mobilitat a tot Espanya.

Mentrestant, continua havent-hi cada dia víctimes mortals per covid, i ahir van sumar-se 11 nous morts, de manera que ja són 12.480 persones les que han mort a Catalunya a causa del coronavirus. També segueix havent-hi casos positius diagnosticats en algunes de les més de 1.000 residències que hi ha a Catalunya, 44 de les quals encara estan en una situació greu pel que fa a contagis, 279 tenen algun contagi i 777 estan lliures de virus.

El ministre de Sanitat va anunciar ahir que es preveu ampliar les proves PCR als contactes directes de les persones infectades, encara que no tinguin símptomes, i va indicar la necessitat de «reforçar els serveis de salut pública, amb més recursos i mitjans» i el Sistema Nacional de Salut. En aquest sentit, el Servei Català de la Salut (CatSalut) preveu dotar l'atenció primària amb 20 milions d'euros per reforçar-la a la tardor, en previsió d'una possible segona onada.