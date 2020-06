Catalunya entrarà aquesta mitjanit a la fase de la «represa»

Catalunya entrarà aquesta mitja nit a la fase de la "represa", un període en el qual serà la Generalitat qui assumirà tota la gestió de la crisi i que estarà marcada per "normes més senzilles i entenedores" que les imposades fins ara pel Govern espanyol, segons ha assegurat la consellera de Salut, Alba Vergés en una roda de premsa des del Palau de la Generalitat acompanyada del president, Quim Torra, i del conseller d'Interior, Miquel Buch. L'ús de la mascareta seguirà essent obligatori, desapareixen les limitacions a la mobilitat a tot Catalunya i es prioritzarà les limitacions en esdeveniments i establiment en base a la distància entre persones -1,5 metres- per davant de percentatges d'aforaments.

[Notícia en elaboració]

El president de la Generalitat ha signat aquest migdia el decret que posa fi a la fase 3 de la desescalada i que deixa sense efecte el reial decret espanyol de l'estat d'alarma."Entrem en una fase on la solidaritat i el compromís col·lectiu és més important que mai", ha apuntat Torra, per afegir que si es produís un rebrot, no li "tremolarà la mà per prendre les decisions per vetllar sempre per la salut de la població".

El decret faculta Vergés i Buch, com a autoritats integrants del Comitè del Procicat, perquè adoptin "les resolucions necessàries" per fer efectives les mesures que han de regir la nova etapa.

Aquests són algues de les mesures avançades aquest migdia:

Ús de la mascareta. Continuen essent obligatòries en espais tancats i a l'exterior, quan no es pugui deixar 1,5 metres entre les persones.

Aforament dels locals i esdeveniments. El Govern preveu un període d'adaptació fins al 25 de juny. De moment, es mantindrà una limitació de l'aforament al 50 % en espais tancat i del 75% en els espais oberts. A partir del 25, desapareixeran els percentatges i seran els propietaris els qui hauran de fixar la limitació d'aforament per garantir una distància física de 2,5 metres quadrats per persones.

Parcs infantils. La consellera Vergés ha assegurat que es reobriran, però com en totes les altres activitats, caldrà dur mascareta i respectar les distàncies.