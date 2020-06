Cent positius més a la regió sanitària central en sis dies i 869 al conjunt de Catalunya

El degoteig de casos detectats de coronavirus no s'atura. A la regió sanitària central n'hi ha hagut cent els darrers sis dies, i al conjunt de Catalunya, 869.

Segons les dades que aporta el departament de Salut de la Generalitat, el dia 10 de juny hi havia 69.049 casos positius acumulats a Catalunya i 6.276 a la regió sanitària central (que agrupa les comarques del Bages, Berguedà, Solsonès, Anoia, Osona i Moianès).

El dia 16, dimarts, eren 69.911 i 6.376, respectivament.



11 morts més a Catalunya

Les funeràries catalanes van reportar ahir 11 noves morts per covid-19, un menys que en el balanç anterior del departament de Salut de la Generalitat.

Això deixa la xifra global de víctimes en 12.480.

A banda, es van detectar 158 nous casos positius testats (79 més) i ja en són 69.911.

D'entre les víctimes, 6.809 persones han mort en hospital o en centre sociosanitari (quatre més), 4.086 ho han fet en una residència (una més) i 791 al domicili (una més), mentre que les no classificades per falta d'informació són 794 (cinc més). Fins ara hi ha hagut 4.119 persones ingressades greus i actualment en són 74, cinc menys que fa 24 hores.

En les residències de gent gran, hi ha 14.882 casos confirmats, 55 més que les dades facilitades per Salut en el balanç de diumenge. A més, 1.005 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació, 113 menys que l'última xifra que Salut havia facilitat.



Prop de 40.000 altes

El nombre d'altes hospitalàries des de l'inici de la crisi ha pujat de 42 persones en un dia, fins a les 39.128.

Per territoris, a la ciutat de Barcelona han mort 4.230 persones, entre positius i sospitosos, 2.332 en hospitals i centres sociosanitaris, 1.317 en residències, 281 en domicilis i 300 no classificats; a la zona metropolitana nord hi ha hagut 2.874 morts, 1.566 en hospitals i sociosanitaris i 1.046 en residències, a banda de 122 no classificats i 140 en domicilis.

La xifra total de morts a la regió metropolitana sud es manté en 2.334. D'aquests, 1.418 han mort en un hospital o centre sociosanitari, 771 en residències, 95 en domicilis i 50 no estan classificats.

A la Catalunya Central hi ha 1.559 persones mortes registrades (718 en hospitals i sociosanitaris, 511 en residències, 213 no classificats i 117 en domicilis) i a Girona hi ha 798 morts (355 en hospitals, 244 en residències, 128 en domicilis i 71 no classificats).

Barcelona ciutat registra 3.679 casos confirmats en residències. A l'àrea metropolitana nord n'hi ha 3.610, mentre que a l'àrea metropolitana sud en tenen 3.018. A la Catalunya Central es mantenen 1.687 els residents confirmats i a Girona en són 1.649.