La Cerdanya aplaudeix l'augment de la mobilitat i es declara a punt per al turisme

La Cerdanya està preparada per començar a rebre turistes i segons residents. Així ho ha remarcat el Consell Comarcal en el marc de la reobertura de la circulació entre les comarques del Berguedà i la Cerdanya, les quals han quedat unides de nou a través del túnel del Cadí des d'aquesta setmana.

La presidenta del Consell Comarcal de la Cerdanya, Roser Bombardó, ha destacat que la recuperació de la mobilitat amb Girona i Catalunya Central és positiva, sobretot de cara als sectors econòmics de la zona, que, a més, s'han preparat per dur a terme el seu servei amb «garanties». Així, ha deixat clar que cal anar tornant a la «nova normalitat» i que un dels reptes de la comarca durant aquest estiu ha de ser el de gestionar els aparcaments i accessos als diversos espais naturals, on es preveu que en les pròximes setmanes hi pugui haver «molta afluència» de gent. En aquest sentit, la Cerdanya viu pendent que aquesta mateixa setmana la Generalitat activi l'extensió de la fase 3 a tot el país i, així, els veïns de Barcelona i la seva àrea metropolitana ja puguin accedir al Pirineu. Tan bon punt passi això, les segones residències es començaran a omplir i, de retruc, també els restaurants, comerços i serveis turístics de la vall.

Bombardó ha considerat que, en l'àmbit econòmic, la situació d'aquesta setmana ja suposa una passa més respecte al confinament total: «La comarca ha de veure que li augmenta la mobilitat perquè la Catalunya Central i Girona representen dues entrades importants a la comarca; a poc a poc hem d'anar tornant a aquesta nova normalitat i així els sectors econòmics de la Cerdanya ho agrairan».

El pas a la fase 3 de la desescalada de Girona i la Catalunya Central ha permès recuperar la mobilitat pel túnel del Cadí des d'aquest dilluns. De fet, la C-16 passa a ser un dels eixos de comunicació preferents entre l'Alt Pirineu i Aran i aquestes dues regions sanitàries, però també amb les de Tarragona i les Terres de l'Ebre fins que la de Lleida deixi enrere la fase 2. Mentrestant, la C-26 entre Bassella (Alt Urgell) i Solsona pot convertir-se, a la pràctica, en la principal alternativa gratuïta per desplaçar-se. El pas per carreteres com l'N-230, la C-12, la C-13 i la C-14, que uneixen el sud i el nord del país, continua restringit a l'àrea de Ponent, així com el port de Comiols, que passa per l'extrem nord-est de la Noguera.