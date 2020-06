Interior investiga el vídeo d'un home que dispara a dianes amb fotos de Sánchez, Iglesias, Marlaska, Montero i Echenique

El Ministeri de l'Interior investiga l'autoria del vídeo en què apareix un home que dispara amb una arma de foc a cinc dianes amb fotografies del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, el vicepresident segon, Pablo Iglesias, el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, la d'Igualtat, Irene Montero, i el portaveu d'Unides Podem, Pablo Echenique. Iglesias l'ha difós aquest dijous al matí a través de Twitter i ha assegurat que "ni tan sols les amenaces de mort d'aquests pseudocomandaments de la ultradreta ens distrauran de la nostra tasca de reforçar la justícia social i una recuperació econòmica que deixi a ningú enrere".



Fonts del govern espanyol han explicat que l'Advocacia de l'Estat presentarà una denúncia davant la Fiscalia en les pròximes hores per tractar d'esclarir els fets i identificar els autors.





Ni siquiera las amenazas de muerte de estos pseudocomandos de la ultraderecha van a distraernos de nuestra tarea de reforzar la justicia social y una recuperación económica que no deje a nadie atrás. Frente a los ultras: justicia social, democracia, libertad, Gobierno? pic.twitter.com/lBjGdO2bvb — Pablo Iglesias ? (@PabloIglesias) June 18, 2020

Al vídeo hi apareixen dos homes més, a banda del que dispara, i un quart ho enregistra. Fonts d'Interior han explicat que les forces de seguretat de l'Estat han obert una investigació. "Com succeeix en fets que puguin revestir caràcters de delicte, poden actuar d'ofici per identificar als autors", apunten. La Moncloa ha mostrat la seva "total repulsa i condemna d'aquestes imatges, que contenen amenaces greus i sembren l'odi". "Fets així alimenten als sectors més ultres de la societat que pretenen destruir els valors essencials de la nostra democràcia", apunten les mateixes fonts.