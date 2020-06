«Manresa la tenia per una ciutat amb molts recursos» g. c.

Paula Machado té 20 anys i és de Manresa. Ahir al matí es va encar-regar de repartir lots de productes per a la neteja de la llar i d'higiene personal que Creu Roja distribueix cada mes a 38 famílies. A les persones que hi van anar els desinfectava les mans, els feia omplir un registre i les ajudava a omplir el carro amb els productes.

Com arriba a Creu Roja?

Va començar tot el tema de la covid i jo estudio integració social, per tant, més o menys ja és el meu àmbit, i soc una persona que no em puc estar quieta a casa i, com que no em sé estar quieta i tampoc no podia sortir, vaig buscar la manera de fer alguna cosa. Estava enmig de les pràctiques i vaig buscar voluntariats i vaig pensar que era una bona manera de sortir i ajudar els altres. Vaig trucar aquí i des de Creu Roja em van dir que «i tant!». Que «justament ara tenim un munt de feina i ja pots venir». Vaig començar fent entregues de material escolar als nens i després em van dir que podia venir més seguit, que és el que faig ara, que hi vinc gairebé cada dia.

Hi continuaràs?

Sí. La meva idea és que ara a l'estiu, com que hi ha una oferta laboral d'integració social, pugui arribar a ajudar Joves Nucli Antic i cobrar, perquè m'agrada i m'hi vull passar força temps.

Hi ets des del març.

Sí, quan va començar l'estat d'alarma. Havia fet altres voluntariats abans però a fora d'Espanya.

Com valores l'experiència?

Molt gratificant.

I dura, també?

Sí, dura perquè Manresa jo la tenia per una ciutat que estava força desenvolupada i amb molts recursos, però t'adones que el nombre de famílies necessitades ha pujat molt i que anem més cap avall que cap amunt, i encara necessitem més voluntaris i ajuda per poder-ho tirar endavant.

Els nous voluntaris sou tots molt joves...

Sí. Som un equip molt jove i això és molt bo. És una feina molt cooperativa en què t'has d'ajudar molt els uns als altres. Tenir molt clar com es fa i estar molt d'acord.