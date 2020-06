Els serveis d'alta velocitat entre l'Estat i França es reprendran l'1 de juliol

Els serveis ferroviaris d'alta velocitat entre l'Estat i França es reprendran el pròxim 1 de juliol. Renfe-SNCF restablirà els serveis amb dues freqüències diàries en ambdós sentits, que connectaran les ciutats de Barcelona, Girona i Figueres amb Perpinyà, Narbona, Besiers, Avinyó, Marsella, o París, entre d'altres.

Tant Renfe com SNCF han iniciat processos de certificació propis de cada país relatius als protocols de neteja i la desinfecció dels trens per garantir que els serveis siguin operats amb les majors garanties d'higiene. L'objectiu és oferir als viatgers "la màxima confiança" i recuperar els hàbits de mobilitat del transport ferroviari.

Durant el viatge serà obligatori l'ús de mascaretes per part del personal i els viatgers. A més, per raons sanitàries, no es prestaran serveis de restauració a bord. L'oferta de freqüències s'anirà ampliant en funció de la demanda.