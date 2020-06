El 30% del comerços de Barcelona podria tancar

Barcelona Comerç ha assegurat que el 3,3% dels comerços de la ciutat ha tancat definitivament i ha alertat que fins a final d'any aquest percentatge podria pujar al 10 o 15%, i apropar-se al 30% si no es prenen decisions per evitar-ho.

En un comunicat, el president de Barcelona Comerç, Salva Vendrell, ha assegurat que si les vendes durant la tardor i la campanya de Nadal no van bé i no es prenen les decisions a favor del comerç de proximitat i que serveixin per «compensar» les pèrdues del sector, el percentatge de botigues que tancaran podria augmentar fins al 30%.

Segons l'associació, just un mes després de la tornada a l'activitat comercial sense necessitat de cita prèvia, el comerç de proximitat de Barcelona «està lluny» de recuperar el nivell d'activitat previ al tancament de botigues decretat per l'estat d'alarma, per la qual que ha perdut vendes i clients.

Segons l'enquesta realitzada entre els 24 eixos comercials de Barcelona Comerç, en el 46% d'aquests eixos les vendes han caigut fins al 25%, mentre que en el 30% el descens de les vendes s'ha situat entre el 25% i el 50%.

Només en el 24% dels casos s'han mantingut o crescut les vendes respecte als mesos previs a la pandèmia.