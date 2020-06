Un estudi determina que l'església de Sant Julià de Fréixens no corre perill de caure a mitjà termini

La Diputació de Barcelona ha finalitzat l'anàlisi estructural de l'església de Sant Julià de Fréixens, al municipi de Vallcebre. L'estudi planteja que l'estabilitat de l'edifici, d'origen romànic i catalogat com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL), no està compromesa a curt i a mitjà termini i preveu un monitoratge i actuacions de consolidació per millorar el seu estat valorades en 110.000 euros.

L'anàlisi es basa en els resultats d'un estudi geotècnic i una excavació arqueològica, entre d'altres.