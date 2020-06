El final dels límits d'aforament arribarà a partir del 25 de juny

El Govern català no regularà límits d'aforaments als espais a l'aire lliure i tancats a partir del 25 de juny. A partir d'aquesta data, aquests espais hauran de garantir una distància de seguretat equivalent a una superfície de 2,5 metres quadrats per persona.

Fins al 25 de juny, però, els aforaments estaran limitats al 50% en els espais tancats i el 75% en els espais a l'aire lliure, segons van detallar el president de la Generalitat, Quim Torra, i els consellers de Salut, Alba Vergés, i Interior, Miquel Buch. Segons va explicar ahir l'executiu, l'objectiu és que hi hagi «claredat» en la normativa i la «simplificació». L'ús de la mascareta serà obligatori quan no es puguin mantenir la distància de seguretat i s'insisteix en les mesures d'higiene.

Als espais a l'aire lliure, la distància interpersonal de seguretat pot rebaixar-se si es porta mascareta, un registre d'assistents o preassignació de localitats i es regula la circulació per evitar aglomeracions en els creuaments i els punts de més freqüència. També en cas que s'estableixen espais sectoritzats amb control de fluxos d'accés i sortides independents i no permeables entre si per a un màxim de 2.000 persones, que poden arribar a les 3.000 si són amb seients preassignats.

Pel que fa als espais tancats, fixa la necessitat de sectoritzar la zona, amb control d'accés i sortides independents, però limita el nombre màxim de persones a 1.000, que es pot doblar si hi ha localitats preassignades.