Les inspeccions de treball han generat greus sancions

Complir les condicions d'higiene i sanitàries és fonamental per superar les inspeccions de treball | Arxiu/Mireia Arso

A la delicada situació del sector comercial del territori central s'afegeix una nova circumstància: les inspeccions. Tant per garantir que es compleixen les condicions d'higiene i sanitàries com les de treball en el cas de negocis amb ERTO. «No és el que es podia esperar, perquè venim d'on venim i ja tenim prou afectació i això només afegeix problemes». A les comarques centrals consten (sense xifres oficials) una allau d'inspeccions, algunes de les quals, diu Vila, «han acabat amb sancions dures, de fins a 20.000 euros». Per això Vila recomana fer les coses bé.