Salut deixa les residències en la fase 3 de desconfinament

Les residències hauran de seguir complint el protocol de la fase 3 del desconfinament malgrat que Catalunya ha entrat en l'anomenada represa, segons ha avançat el diari 'Ara' i han confirmat a l'ACN fonts del Departament de Salut. Per tant, els centres on no hi hagi cap infectat o els que en tinguin algun però disposin de mitjans per aïllar-lo, estaran autoritzats a rebre visites de fins a 3 persones amb cita prèvia. Les visites hauran de seguir les mesures de distanciament social habituals i hauran de dur guants i mascaretes. En cas que sigui possible, les reunions es faran en zona oberta i fins i tot es podran fer sortides de fins a una hora. Aquests protocols es poden flexibilitzar en els pròxims dies si les condicions ho permeten.

Cal tenir present que, segons dades del Departament, actualment hi ha prop de 15.000 casos positius de coronavirus a les residències catalanes, per la qual cosa és recomanable extremar la prudència.

Precisament, aquest dijous l'Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) demanava "màxima claredat" i "concreció" al Govern per garantir la seguretat a les residències i evitar-hi rebrots del coronavirus.