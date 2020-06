El Túnel del Cadí i el de Vallvidrera, aquest estiu, més segurs que mai

Tot Catalunya ja és a l'última fase de la desescalada. La mobilitat és lliure per tot el territori i això fa preveure que a partir d'aquest cap de setmana hi haurà un augment considerable de vehicles a les carreteres. Per garantir la seguretat i la comoditat en els desplaçaments d'aquest estiu, Túnels de Barcelona i Cadí, empresa encarregada de la gestió dels túnels del Cadí i Vallvidrera, ha posat en marxa diferents actuacions de millora.



Aposta per la il·luminació led

S'està renovant l'enllumenat interior i exterior dels túnels i la il·luminació d'emergència, amb una aposta per l'eficiència energètica i la sostenibilitat de la infraestructura. Suposarà un estalvi energètic de prop del 30%, més fiabilitat i durabilitat de la instal·lació i contribuirà a una reducció de l'emissió de gasos contaminants.

A més, la tecnologia led repercuteix directament en la seguretat dels usuaris. La llum blanca proporciona més confort visual amb una òptima reproducció del color, un millor contrast i més bona qualitat de la llum en comparació dels sistemes d'il·luminació tradicionals.



Canvi de barreres de protecció i instal·lació de balises

S'ha millorat la seguretat amb noves barreres de protecció dels viaductes de l'accés al túnel del Cadí, com a element de contenció de vehicles en cas d'accident. S'han instal·lat aproximadament 1.500 metres de barreres de formigó de protecció als viaductes de Gréixer, Bac de Diví i Bagà, el més alt dels quals té una alçada de 100 metres.

D'altra banda, a Vallvidrera, com que és un túnel bidireccional i amb un carril reversible, s'ha fet la instal·lació de balises a l'interior per millorar-ne la il·luminació i la seguretat.

Renovació de les sales de control

Els centres de control de Vallvidrera i Cadí s'han equipat amb un nou sistema de detecció, comunicació i gestió de les incidències. Es tracta d'un complex sistema de càmeres que detecten qualsevol situació anormal i activen el sistema d'alarmes a les corresponents sales de control i la posada en marxa de l'actuació necessària per part del personal d'assistència i dels sistemes d'emergència, i s'ha adaptat el protocol d'actuació en funció de cada situació per tal de garantir la seguretat i una ràpida i eficaç intervenció dels equips.

Millores en la megafonia i sistemes de detecció d'incendis i ventilació

S'ha fet una inversió en la megafonia interior dels túnels i de les galeries de servei per atendre possibles comunicacions en cas d'accident. També s'han renovat els sistemes de detecció d'incendis, s'han adequat els sistemes de ventilació de les galeries per facilitar l'autoevacuació en cas d'accident, i s'han instal·lat més càmeres de control i seguiment del trànsit i incidències viàries.

La xarxa de Túnels està concebuda i construïda com a vies d'alta capacitat i altes prestacions. Estan equipades amb importants sistemes de seguretat que disposen d'una avançada tecnologia tant per a la detecció automàtica d'incidències com per a l'engegada immediata i coordinada dels protocols d'actuació en cas d'emergència. Les millores dels darrers 12 mesos han comportat una inversió de més de 5 milions.



Consells de seguretat viària

La mobilitat a Catalunya ha registrat mínims històrics arran de la pandèmia del coronavirus. De mica en mica es va recuperant el trànsit a les carreteres catalanes i Túnels de Barcelona i Cadí recorda consells de seguretat viària que cal tenir en compte abans de sortir de casa.



Prepara el vehicle

Després d'un període d'inactivitat durant la quarantena, el vehicle ha d'estar a punt en aquesta tornada progressiva a la nova normalitat:

- El millor és desinfectar a fons elements com el volant, la palanca de canvis, el quadre de comandament, el cinturó de seguretat o els tiradors de les portes. Es recomana fer-ho amb productes que continguin, com a mínim, un 70% d'alcohol per garantir-ne la plena desinfecció.

- Per als elements més delicats, com ara els seients, es pot utilitzar aigua i sabó i, en alguns casos, es pot recórrer també a l'alcohol, tot i que cal fer-lo servir amb moderació, ja que pot ocasionar danys a les tapisseries.

- La ventilació és un altre aspecte que cal tenir present. Alguns estudis afirmen que el coronavirus pot sobreviure a les partícules d'aire fins a tres hores, per la qual cosa és necessària una correcta ventilació del cotxe i la neteja de les reixetes de l'aire condicionat.

- En baixar i tornar a pujar al vehicle es recomana l'ús de guants. En cas de no disposar-ne, el més aconsellable és utilitzar gel desinfectant un cop tornem a pujar al cotxe.



No corris i recorda: corda't el cinturó sempre!

- Conduir és sempre una activitat de risc que requereix la màxima atenció. Amb les carreteres plenes o més buides, distreure's amb el mòbil mentre es condueix provoca accidents. Tampoc no s'ha d'aprofitar per córrer més del compte encara que hi hagi menys trànsit a la xarxa viària, ja que l'excés de velocitat augmenta el risc de tenir accidents i també la gravetat de les lesions.

- Segons el darrer estudi del 2019 d'Autopistas sobre conducció en túnels, més de la meitat dels conductors (el 66,3%) superen la velocitat màxima autoritzada al tram previ a l'entrada al túnel, un percentatge que puja fins al 67,2% els qui la superen al seu interior.

- De l'estudi realitzat per Túnels, també se'n conclou que el 42,1% dels vehicles no respecten la distància de seguretat, el 2% no fa ús dels llums obligatoris i el 2,3% manipula objectes com el mòbil durant la conducció. En aquest sentit, Túnels recorda que, en un accident amb velocitat excessiva, la probabilitat de morir o tenir lesions greus és més elevada i, a més, es redueix la capacitat de reaccionar davant qualsevol imprevist que pugui sorgir. Adaptar la velocitat a les circumstàncies del trànsit o del túnel, sempre és un factor protector en cas de sinistre.

I recorda...dins d'un túnel:

- Respecta sempre les normes de trànsit.

- Encén els llums d'encreuament.

- Mantingues la distància de seguretat amb el vehicle que et precedeix, uns 100 metres o un interval mínim de 4 segons.

- Respecta els límits de velocitat màxima, i adapta-la a les circumstàncies de trànsit, a les condicions de la via i la meteorologia.

- Para atenció a la senyalització en pista i a la senyalització de les instal·lacions de seguretat, com ara sortides d'emergència, pals SOS, semàfors i la informació sobre carrils oberts o tancats (túnel amb carrils reversibles) seguint les indicacions dels semàfors i les aspes-fletxa.

- No canviïs de sentit ni facis marxa enrere.

- No t'aturis excepte en cas d'emergència.

- No utilitzis el mòbil mentre condueixes i evita les distraccions.