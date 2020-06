Catalunya prepara centres de quarantena per a turistes amb Covid

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha afirmat aquest dissabte que controlar i gestionar l'arribada de turistes que puguin importar casos de Covid "és un repte de país" i que per això ja treballen per establir centres de quarantena per aïllar-los en el seu cas.

En una entrevista amb l'emissora Rac1, la titular de Salut de la Generalitat ha assenyalat que és important la col·laboració de tot el sector turístic i hostaler perquè els visitants sàpiguen què fer si tenen símptomes.

En aquest sentit, ha apuntat que d'entrada els turistes hauran de dirigir-se al telèfon 061, on seran atesos més en diferents idiomes.

"Tot això és un repte que tenim com a país. Si volem que vingui el turisme haurem de prendre certes precaucions, tenir espais pensant en si cal fer quarantenes de casos i contactes amb positius", ha explicat.

Preguntada sobre si ja estan definits quins seran aquests espais, Vergés ha afirmat que "encara no estan fixats" si bé estan "treballant molt" per establir aquesta i d'altres mesures per tal de controlar la situació amb l'obertura de fronteres al turisme.

En aquest sentit, amb els rebrots específics en llocs com la Xina, el Brasil o fins i tot Alemanya, i amb l'Organització Mundial de la Salut (OMS) alertant que la pandèmia està en una fase "perillosa" nova, la consellera ha apuntat que tot porta a l'obligació de "vigilar molt" i tenir en compte que a l'obrir les fronteres al turisme és possible que arribin "casos importats que impactin".

En aquest sentit, ha insistit que els llocs oberts al turisme han de complir amb les mesures d'higiene, complir les distàncies socials, etc.

Vergés ha assenyalat que per ara no es plantegen el tancament de les discoteques com sí que ha decidit el Govern balear, si bé ha dit que caldrà fixar-se en aquesta i d'altres experiències de llocs veïns per extreure conclusions a l'hora de seguir gestionant la situació.