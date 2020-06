Clotet creu que el tractament precoç del virus pot reduir la mortalitat

El cap de Servei de Malalties infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona i director de l'IrsiCaixa, Bonaventura Clotet, considera que «el tractament precoç de la covid podria evitar la progressió a la fase de pneumònia i reduir la mortalitat de manera molt significativa». Durant la seva participació en una conferència sobre investigació contra el coronavirus, en el segon dia d'Infarma Jornades Digitals Covid-19, organitzades virtualment pels Col·legis de Farmacèutics de Madrid i de Barcelona, Clotet va defensar ahir la importància d'iniciar un tractament en els primers dies de la malaltia.

Segons el metge, des que una persona s'infecta fins que apareixen els primers símptomes, passen entre 4 i 5 dies, durant els quals s'està en una fase d'eliminació d'una quantitat de virus per les secrecions nasals que és el que pot contaminar a les persones que estan al voltant de l'infectat, que no és conscient que ho està.

«L'ideal seria que, en la fase inicial, quan la infecció acaba de debutar, s'iniciï una teràpia que té a veure amb el test&treat. Amb un altre tipus de patologies s'esperaria que fos més severa per iniciar el tractament, però en una infecció vírica cal començar el tractament, si n'hi ha, en els primers moments de la infecció, i per a això cal disposar de fàrmacs que ens ajudin», segons el doctor.

«Començar el tractament en l'inici de la infecció ens ajudaria a evitar la progressió a estadis més avançats i reduir l'elevada taxa de mortalitat evitant la progressió a la fase de pneumònia», va afegir. Clotet va destacar la importància de la investigació per aconseguir una vacuna i ha recordat que al món hi ha 90 grups que hi estan treballant.