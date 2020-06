FGC recupera avui la totalitat del servei en cap de setmana i laborables

FGC recupera avui el 100 % de l'oferta, tant els caps de setmana com de dilluns a divendres, amb la finalització dels serveis a mitjanit. Fins ara, era d'un 100% a les hores punta i d'un 80% la resta del dia i els caps de setmana, amb uns percentatges d'ocupació que s'han anat recuperant fins a assolir un terç de les validacions habituals d'abans de la crisi. Això suposen més de 116.000 viatges els dies laborables a les línies metropolitanes (83.000 a la línia Barcelona-Vallès i 33.000 a la línia Llobregat-Anoia).

Per Sant Joan, s'oferirà un servei especial fins a les 2 de la matinada a les línies que transcorren íntegrament per un sol municipi. És el cas de les línies urbanes de Barcelona L6 i L7, que oferiran, respectivament, 1 tren cada 7-8 minuts i 1 tren cada 15 minuts. La resta de serveis, finalitzaran a mitjanit. Per al dia 24, el servei serà el d'un dia festiu a totes les línies.

Una altra de les novetats a partir de dilluns és que desapareixen les limitacions d'espai a les plataformes dels trens i als ascensors que, a més, tornaran a estar operatius sense haver de sol·licitar-los amb una trucada prèvia. L'únic requisit indispensable que es manté per a viatjar en transport públic és l'ús de la mascareta. Els dispensadors de gel hidroalcohòlic a les principals estacions per a l'ús dels clients i les mesures específiques de neteja i higiene es mantenen de manera indefinida.

Des del pic més baix de demanda, experimentat a l'abril en què viatjava només un 5% del passatge habitual d'abans de la pandèmia, FGC ha anat recuperant progressivament usuaris.