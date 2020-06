Sanitaris demanen més recursos i menys externalitzacions davant la Generalitat

Diversos centenars de sanitaris convocats per Marea Blanca s'han concentrat aquest migdia davant del palau de la Generalitat, a la Plaça Sant Jaume de Barcelona, per denunciar la seva precarietat, visibilitzada després de la crisi de la Covid, i denunciar l'externalització i privatització de serveis.

Els manifestants consideren que la crisi de la Covid ha posat de manifest que les retallades dels últims anys i les privatitzacions i manca de recursos han fet "més fràgil" la sanitat pública.

Així mateix, han reclamat un reforç de l'atenció primària, que les persones grans i els malalts mentals depenguin totalment de la gestió pública sanitària, així com que la paga de gratificació i les millores ulteriors de condicions no siguin només per a metges i infermeres, sinó també per a zeladors, netejadors, administratius, atenció domiciliària, etc.

Enric Feliu, responsable de comunicació de Marea Blanca, ha assenyalat al canal 3/24 que "l'objectiu de la concentració és revertir el procés privatitzador que suposa treure recursos del que és públic per donar-los a allò privat".

"Cal reforçar l'atenció primària, que ha estat la gran protagonista amagada d'aquesta pandèmia", ha afegit.