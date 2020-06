Vergés: "Sabent el que sabem ara, tancar les escoles no hauria estat la primera mesura"

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha admès aquest dissabte que, amb la informació que hi ha ara sobre la covid-19, tancar les escoles "no hauria estat la primera mesura" a prendre com es va fer al març. En una entrevista a RAC1, la consellera ha explicat que, en cas que hi hagi un rebrot, aquesta mesura "no seria en cap cas la primera". Vergés ha explicat que, amb la informació que tenien al març, la decisió de tancar centres era "una mesura epidemiològicament molt lògica per part dels experts", però ha afegit que els nens "no són especialment vulnerables al virus" i que les escoles són "espais molt segurs" per als infants. Vergés, però, ha remarcat que els metres sí que han de prendre mesures entre ells.

Sobre la decisió presa al març, Vergés ha dit que en aquell moment era "lògica" perquè habitualment en virus respiratori "si protegeixes la transmissió en nens, acabes per aturar la transmissió". Però considera que amb la informació que tenen ara "s'ha d'actuar diferent".

Per això, Vergés creu que en cas d'un rebrot, tancar les escoles "no seria la primera opció", tot i que això no vol dir que, si en un lloc determinat hi ha brot i es demana a la població que es quedi a casa, no es tanquin els centres en aquella zona.

La consellera ha remarcat que els mestres han de prendre mesures "quan facin reunions entre ells" o bé quan es trobin fora de les escoles, per evitar que hi hagi la impossibilitat de fer classes perquè alguns d'ells s'hagi contagiat.

Vergés ha dit esperar que al setembre hi hagi "màxima normalitat" a les escoles, amb la "màxima presencialitat", perquè els nens "no són un grup de risc" i als centres són un "ambient segur" per a ells.