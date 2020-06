Aragonès insisteix en "consensuar" la data de les eleccions i diu que n'ha parlat amb Torra

El vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, ha insistit en la necessitat de "consensuar" la data de les eleccions al Parlament i ha revelat que ja n'ha parlat amb el president Torra. "Clar que parlem sobre això. La competència és del president, però després hi ha la conveniència. I jo crec que les grans decisions de país haurien de ser al màxim de consensuades", ha assegurat Aragonès als micròfons de Catalunya Ràdio. "No tenim cap predilecció per la data. El que seria dolent és que fos el Suprem qui la marqués. Cal pactar una posició compartida", ha continuat el vicepresident del Govern, que també ha apressat el govern espanyol a reprendre la mesa de diàleg al juliol: "Si és la primera setmana, millor que el 20 o 25".