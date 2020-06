Càritas inicia una campanya per aconseguir bicicletes usades

Càritas Manresa engega la campanya «Tens una bicicleta?» per aconseguir bicicletes usades i cascos de protecció per donar resposta a les necessitats de mobilitat dels participants en projectes de formació i d'inserció laboral de l'entitat, en especial per als desplaçaments dins el programa Activa't, que forma persones per a treballs agrícoles i de pedra seca.

Els propers dies, voluntaris de Càritas es posaran en contacte amb establiments comercials i entitats relacionades amb el món del ciclisme per demanar la seva col·laboració en la difusió de la campanya. D'altra banda, les persones que hi vulguin col·laborar es poden adreçar a Càritas Manresa trucant als 93 872 1 5 42 o a través de la web, i escrivint a caritasmanresa@caritasmanresa.cat.