Cuixart adverteix l'Estat dels costos que tindrà perpetuar la impunitat a la casa reial

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, s'ha adreçat als 182.000 socis de l'entitat en una nova carta enviada des de la presó de Lledoners. «Si l'Estat es pensa que perpetuar la impunitat no té costos, és que no coneix la societat catalana», avisa Cuixart en la missiva. «La impunitat perpètua de la corrupció borbònica o la impunitat de la brutalitat policial de l'1-O són dues cares de la mateixa moneda, dos problemes estructurals que tenen en la fiscalia o el PSOE els seus aliats, i en l'hereu de Joan Carles I la garantia de continuïtat», assegura. Cuixart reitera que està lluny de penediments després de 32 mesos de presó i reivindica «la legitimitat de la lluita no violenta i la desobediència civil».

«Precisament per això els poders de l'Estat condemnen la protesta i la llibertat d'expressió. Aquests són els mateixos que malden per salvar el Règim del 78», afirma.