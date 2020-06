Degoteig constant d'entrada de vehicles a Andorra procedents de Catalunya en el primer dia de la reobertura de fronteres

La reobertura de la frontera que separa Andorra i Catalunya ha permès l'arribada dels primers compradors i turistes al Principat, els quals han pogut entrar amb normalitat i sense fer cues tres mesos després que la mobilitat entre tots dos països quedés restringida amb l'entrada en vigor de l'estat d'alarma per la covid-19. Una part d'ells ha optat per quedar-se als centres comercials més propers al pas fronterer, on se'ls esperava des de feia dies i on durant el confinament havien vist com les vendes disminuïen considerablement. De fet, aquest és el seu mercat principal, a més dels de clients que provenen d'altres punts de l'estat espanyol i de França i que venen atrets pels preus més assequibles en productes com ara el tabac i l'alcohol.

Després de la reobertura de la frontera entre Andorra i Catalunya per als ciutadans i residents al Principat el 12 de juny passat, per primer cop en més de tres mesos els habitants catalans i de la resta de l'estat espanyol han pogut desplaçar-se a aquest país. Ho han pogut fer un cop finalitzat l'estat d'alarma, pel qual quedava restringida la mobilitat a tots els nivells primer i entre comunitats autònomes i a escala internacional darrerament. Amb tot plegat, però, durant les primeres hores d'aquest diumenge no s'han vist cues al pas fronterer, sinó que més aviat la imatge ha estat la d'un degoteig constant de vehicles amb matrícula espanyola en direcció Andorra.

Els centres comercials de la parròquia de Sant Julià de Lòria, els més propers a la frontera, són els que més esperaven el retorn dels compradors catalans al Principat, ja que representen el gruix de la seva clientela. La directora del centre comercial Punt de Trobada, Marta Llamas, ha indicat que durant el confinament han notat "moltíssim" la baixada de vendes, que calcula que ha estat d'entre el 80% i el 90%. "Vivim del turisme i com a centre pròxim a la frontera els nostres clients majoritaris són els catalans", ha explicat Llamas, que ha afegit que ara espera que es "reactivi molt més el turisme i que els clients s'apropin sense por a Andorra".

Pel que fa aquest primer dia de reobertura de fronteres, la directora del Punt de Trobada ha explicat que a les 9 del matí ja hi havia cua a l'exterior del centre comercial de clients de fora del Principat. "Es notava que la gent estava expectant i que en tenia moltes ganes. A més, aquests darrers dies hem rebut moltes trucades per preguntar quan podrien venir", ha assegurat. Llamas també ha volgut deixar clar per entrar a l'establiment cal portar mascareta i que, un cop a dins, es proporcionen guants i gel hidroalcohòlic per fer la higiene de mans. Mentre, tant les cistelles com els carros de la compra es desinfecten regularment i els treballadors de les caixes estan protegits amb mampares.

Una de les clientes que s'ha desplaçat des de Catalunya al Punt de Trobada ha estat la Mari Carmen Díaz, de Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès). Segons ha explicat, ha aprofitat que feia tres mesos que no anava a Andorra per "tafanejar i comprar quatre coses" que té per costum comprar-les al Principat. El mateix ha fet l'Ariadna Serra, una veïna de Barcelona que ha aprofitat que anava a l'Alt Urgell a visitar una cosina seva, per anar a comprar roba a aquest centre comercial.

Per la seva banda, la Pilar Suárez i la seva família esperaven l'obertura de fronteres per poder tornar a comprar al Principat. Aquesta veïna de Sedó, al municipi de Torrefeta i Florejacs (Segarra), ha explicat que acostuma a anar a comprar a Andorra una vegada al mes i que al saber que aquest diumenge es reobria la frontera s'ha aixecat molt aviat per no trobar cua.