Desarticulat un grup criminal que cultivava 5.600 plantes de marihuana en diverses naus

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un entramat criminal dedicat al cultiu massiu de marihuana en naus industrials i a la seva distribució internacional. Entre els llocs on en cultivaven hi ha Castellbell i el Vilar i Castellví de Rosanes. L'operatiu s'ha desenvolupat en diverses fases i ha permès detenir 26 persones -set de les quals han ingressat a presó provisional- i el decomís de drogues per un valor superior al milió d'euros al mercat il·lícit. Entre altres, tenien 5.600 plantes.

L'organització criminal disposava d'onze magatzems repartits per tot Catalunya destinats al cultiu intensiu de marihuana, cinc dels quals ubicats a Tarragona i la resta a Terrassa, Riudoms, Castellbell i el Vilar, Montcada i Reixac, Vic i Castellví de Rosanes. La investigació continua oberta i els Mossos no descarten noves detencions en els propers dies.

La darrera fase de l'operatiu policial, tutelat pel Jutjat d'Instrucció número 4 de Martorell, va permetre detenir nou membres de l'organització i dur a terme set entrades i escorcolls a Vic, Castellví de Rosanes, Tarragona, Reus, el Masnou i Montcada i Reixac, cinc en naus industrials i dos en domicilis. L'operatiu policial, en les seves diverses fases, ha permès la intervenció de 225 quilos de cabdells de marihuana preparats per al seu consum, 5.600 plantes de marihuana en avançat estat de creixement i 1.000 esqueixos de marihuana. El total de les substàncies intervingudes tindria un valor superior al milió d'euros al mercat il·lícit català, tot i que es podria triplicar el seu valor un cop fora de l'estat espanyol.



Inici a Castellví de Rosanes

La investigació es va iniciar la segona quinzena de febrer, quan els Mossos van localitzar una plantació de marihuana en una nau industrial de Castellví de Rosanes. Fruit de les indagacions, van determinar que darrere els responsables de la plantació hi havia un complex entramat criminal que controlava moltes més plantacions. El gruix de l'entramat el formaven persones de nacionalitat albanesa -inclòs un jugador de futbol professional d'un equip albanès de segona divisió- i d'altres zones del Balcans, amb la col·laboració de persones de nacionalitat espanyola i marroquina.