Un ferit per un apunyalament a l'estació de tren de Cornellà de Llobregat

Una persona va resultat ferida en un apunyalament aquest dissabte a l'estació de Renfe de Cornellà de Llobregat, segons han informat els Mossos d'Esquadra. Els fets es van produir quan passaven uns minuts de les cinc de la tarda. Segons les mateixes fonts, la víctima va ser traslladada a un centre sanitari i no es tem per la seva vida. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per determinar el motiu de l'agressió i identificar-ne els autors, que van fugir del lloc dels fets.