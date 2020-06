Jaume Subirà Cambray Titular de l'escola arrels de solsona

Per sort no he tingut cap afectació a la família. Pel que fa a l'escola, que d'un dia per l'altre haguéssim de tancar em va suposar una mica d'enrenou.

Por no n'he tingut, però ha ajudat que a Solsona la situació hagi sigut més o menys tranquil·la. Quan veies llocs propers amb molta gent que ho passava malament era més dur.

Les imatges que em colpien eren les de la gent d'Igualada al principi de tot. És una ciutat propera i veies que tot estava tancat i que l'hospital semblava que no donava l'abast.

Si fem un exercici d'empatia hem d'entendre que no és gens fàcil i que les persones que han de prendre decisions tan importants també poden equivocar-se. Sí, però, que algunes decisions han sigut molt imprevisibles.

Penso que el treball telemàtic en alguns aspectes perdurarà i que és bo que es quedi.