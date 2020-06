Jordi Carrillo Youtuber (Jordi wild)

Tant personalment com en l'àmbit laboral, he tingut la sort de tenir poques conseqüències. Per la meva professió, puc treballar tranquil·lament des de casa. Cap conegut proper ha passat el coronavirus, així que bé.

Més que por, respecte, per una malaltia relativament nova i de la qual hi havia molta desinformació i dubtes.

Les ciutats més importants del món, buides. Et fa reflexionar sobre l'impacte de la humanitat al nostre planeta, i la velocitat amb què la naturalesa recupera terreny.

Encara no podem valorar cor-rectament l'impacte que ha tingut la malaltia, però li poso un aprovat raspat.

Durant els pròxims anys, les autoritats i els governs tindran amb compte les possibles noves pandèmies de manera molt més decidida, i el món estarà més ben preparat.