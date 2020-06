Mor als 81 anys el claretià Ramon Caralt, que vivia a la comunitat de Sallent

ARXIU PARTICULAR

El pare Ramon Caralt Roca ARXIU PARTICULAR

El pare claretià Ramon Caralt Roca ha mort aquesta setmana als 81 anys a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, on estava ingressat. Els darrers temps ha viscut a la comunitat de Sallent, i ha col·laborat amb la parròquia de Santa Maria i, especialment, a Cornet.

El pare Ramon, que la seva congregació recorda com a catalanista, promotor de l'Aplec del Matagalls i col·laborador en la fundació del moviment cristià Hora 3, va dedicar bona part del seu ministeri com a capellà a atendre els malalts als hospitals de Santa Tecla de Tar-ragona, Creu Roja de Barcelona, de Bellvitge i de l'Hospitalet de Llobregat. La comunitat i parròquia de Sallent i Cornet notificaran, en el seu moment, el dia que es farà la missa per recordar-lo.

Fill de pagès, Ramon Caralt Roca va néixer el 1939 a Santa Cecília de Voltregà. Als 12 anys va entrar al seminari dels claretians a Cervera i el 1966 va ser ordenat sacerdot a Girona pel bisbe Jubany. Autor del llibre de barbarismes Parleu bé el català (Editorial Claret), el 2016 va celebrar a la parròquia de Santa Maria les noces d'or de sacerdoci.