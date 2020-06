A la primera fila dels arremangats contra la pesta

? La novel·la La pesta, d'Albert Camus, té com a tema formal una epidèmia, però de fet parla de la moral humana a través les diferents reaccions davant la situació. Hi ha qui ignora la realitat, qui se n'aprofita per especular i qui s'arremanga en una organització de voluntaris per ajudar els hospitals desbordats. La covid ha tingut també els seus arremangats, amb el personal sanitari en primera fila. Han compensat amb dedicació les mancances d'un sistema no tan perfecte com un cert orgull patriòtic volia creure.