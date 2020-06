Toni Massegú regidor de l'ajuntament de manresa

La millor notícia és que la covid-19 no ha afectat a ningú de la meva família. He hagut de treballar de manera telemàtica i m'ha servit per ordenar-me.



Sí que he tingut por per algun familiar que viu sol, com és la meva mare. Tot plegat em fa molt respecte perquè el virus no ha marxat.



La ciutat buida és el que més m'ha impactat. No m'ho podré treure del cap. També, per defecte professional, veure les escoles buides ha estat dur.



Respecte a la gestió sanitària no podem fer una altra cosa que estar agraïts. Políticament, la gestió era i és complicada perquè ens hem trobat en una situació que no s'havia viscut mai.



La covid-19 i totes aquestes malalties que van venint ens faran extremar les mesures d'higiene.