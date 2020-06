Els municipis es debaten entre el temor al virus i les ganes de fer calaix

Al petit poble de Saldes, als peus del Pedraforca, no hi ha hagut cap cas de covid-19 durant la crisi sanitària. Per aquest motiu hi havia veïns que miraven amb desconfiança els grups de turistes que hi han arribat aquest cap de setmana per practicar esport a la muntanya o gaudir de l'entorn natural. «Jo no he trobat a faltar els visitants», remarcava Maria Dolors Mas, una veïna del municipi que hi resideix des que es va jubilar.

«Ja hem expressat a l'Ajuntament el neguit, però ens han contestat que ara, després d'aquest aïllament, hem de ser nosaltres els que hem d'assumir la responsabilitat i evitar, amb la nostra conducta, el contagi al poble», afegia. Mas expressava les seves inquietuds davant de Maria Josep Rodríguez, també veïna de Saldes i que ocasionalment col·loca al centre del poble una parada de formatges. «Jo no tinc por del virus i d'alguna manera hem de viure els que som autònoms», afegia. Les dues dones verbalitzaven els neguits que hi ha en municipis petits i que han aconseguit esquivar la pandèmia durant els darrers mesos. Preocupació davant les aglomeracions i la necessitat de tenir ingressos amb els visitants que van a l'alt Berguedà.

Un debat que també és a Puigcerdà. Precisament a la Cerdanya van fer una crida fa tres mesos als habitants de la zona metropolitana que tenen una segona residència a la capital comarcal per evitar que els desplaçaments hi propaguessin la pandèmia. «Hi ha persones que tenen cert neguit perquè, si el virus té més incidència a Puigcerdà, no tenim un hospital preparat per atendre una gran propagació del virus a la comarca, ja que no hi ha llits d'UCI», remarcava ahir Anna del Pozo, propietària del bar Sol i Sombra, al centre de la ciutat. Tot i això remarcava que també és cert que necessiten guanyar-se la vida i per aquest motiu els turistes són benvinguts sempre que respectin els protocols de seguretat. La resta de comerciants i propietaris de cafeteries consultats afirmen que aquest debat ja no és al carrer perquè directament o indirectament tothom depèn del turisme.