El sector hoteler reobre a mig gas i preveu un estiu «difícil»

Amb l'obertura de fronteres, molts establiments es mostren prudents davant la falta de demanda i esperaran a l'1 de juliol per tornar a l'activitat. Segons la Federació Intercomarcal d'Hostaleria, Restauració i Turisme (FIHRT), al voltant del 90% dels negocis vinculats a l'agrupació encara estan tancats, i el seu gerent, Daniel Brasé, creu que l'estiu serà «extremament difícil». Per altra banda, els comerciants i restauradors pateixen per un mes d'agost sense visitants estrangers ni públic local.

«No crec que tinguem turistes i, si la gent de Barcelona marxa de vacances, ens quedem sense ningú», lamenta la gerent de la papereria Raima, Núria Raja. La dependència del turisme d'alguns establiments està dificultant la recuperació de l'activitat. Tot i que els hotels podien tornar a l'activitat amb l'entrada a la fase 1, molts establiments esperen a l'1 de juliol per obrir les portes. «No hem pogut obrir abans perquè les fronteres europees estaven tancades», va dir la directora de l'hotel Cotton House, Natalia de la Fuente.

Al Cotton House, una gran part de la clientela és estrangera, sobretot procedent dels Estats Units i Àsia. Aquest estiu, en canvi, preveuen tenir bàsicament visitants europeus. De cara a la primera setmana de juliol, han començat a tenir les primeres reserves, a un ritme de cinc al dia sobre un total de 82 habitacions. Bàsicament es tracta de turistes procedents de països europeus com Bèlgica i Suïssa.