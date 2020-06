Simón admet que hi ha risc que el rebrot d'Osca pugui traspassar a Lleida

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, admet que hi ha risc que el rebrot de coronavirus que afecta tres comarques d'Osca es pugui traslladar a Lleida. Durant la roda de premsa d'aquest dilluns, Simón ha dit que els punts on s'ha detectat són limítrofs entre les dues CCAA i que les conselleries hi estan treballant conjuntament. "Sabem, de fet, que alguns dels brots que hi ha hagut en les últimes setmanes a Lleida són a la frontera però no tenim certeses que s'hagin traslladat d'un lloc a l'altre", ha dit. En aquest sentit, ha explicat que molts dels temporers a qui s'associen els rebrots van de finca en finca i que entre les dues zones hi ha molt "contacte i intercanvi".

Simón ha insistit que, a hores d'ara, la principal preocupació de Sanitat són precisament les cadenes de transmissió que queden i els viatgers que vinguin d'altres països. En aquest sentit, ha admès que hi ha risc que "s'escapi" alguna cadena de transmissió. "L'objectiu final és que tots els contactes que identifiquem sapiguem de qui s'han contagiat", ha dit.

En relació a les proves que s'estan fent als aeroports i punts d'entrada de turistes i viatgers, ha dit que "sempre es poden fer més coses" però que a l'hora d'invertir recursos s'ha de tenir en compte els "beneficis que poden generar". "Fer una PCR abans d'un viatge en el país d'origen no dona cap garantia", ha dit.



Un tancament "selectiu" de fronteres

D'altra banda, també ha afirmat que "un tancament selectiu de fronteres" no el pot decidir un sol país perquè la decisió sobre l'espai Schengen no el té un sol país. "La gent pot venir directament o indirectament a Espanya i això dependrà de si Europa es posa d'acord o no", a dit. També ha insistit que els indicadors per prendre aquest tipus de decisions són "difícils de valorar" perquè costa saber si el país està detectant molt i quin nivell de transmissió té. "Podem arribar a crear situacions molt injustes", ha afegit.

Malgrat això, ha celebrat la decisió del Marroc de no obrir les fronteres en l'operació pas de l'estret. "Crec que ens ha fet un favor important", ha dit.

Simón ha dit, a més, que en cas que hi hagués una segona onada, creu que la intensitat de la transmissió no seria igual perquè "sabem que estem detectant més que abans", la gent no actua igual i "estem més preparats".



Les revetlles

El director del Centre de Coordinació d'Emergències també ha fet una crida a la responsabilitat durant les revetlles de Sant Joan. "Venim d'una epidèmia mot important, encara hi ha cadenes de transmissió i el risc 0 no existeix", ha insistit.