Torra acusa Montero «d'enganyar la gent» per dir que les comunitats «van mantenir sempre totes les competències»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha acusat la portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, "d'enganyar la gent" per haver afirmat que les comunitats van mantenir "totes les competències" durant l'estat d'alarma.

"Em sembla horrorós fer electoralisme de la terrible malaltia viscuda; però a sobre enganyar la gent, dir-los literalment una mentida, ja no sé ni com qualificar-ho", ha carregat en un missatge a Twitter. Torra ha citat un vídeo de la portaveu que, en un acte de campanya a Galícia, ha criticat que algunes autonomies retraguessin al govern espanyol la retirada de competències.

"Però què és això que els presidents diguin que hi havia un comandament únic i ells no tenien responsabilitat? Menteixen", ha sentenciat Montero en la seva intervenció a l'acte, per després afegir que les comunitats "sempre" van mantenir les competències en residències, centres sanitaris, atenció primària, educació i en general en tots els serveis que presten normalment.

La portaveu del govern també assenyala que l'executiu va recopilar equips de protecció individual quan escassejaven i va injectar diners a les comunitats per reforçar els seus sistemes sanitaris.