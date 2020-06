Tres comarques d'Osca retornen a la fase 2 per un rebrot de covid

L'aparició de diversos brots de covid a localitats com Binèfar, Saidí, Fraga i Montsó ha fet que el govern aragonès hagi decidit fer retrocedir a la fase 2 de la desescalada les comarques de Cinca Mitjà, Baix Cinca i la Llitera d'Osca. Així ho han anunciat la consellera de Sanitat, Sira Repollés, i el director general de Salut Pública del Govern d'Aragó, Francisco Javier Falo, en una roda de premsa celebrada aquest dilluns, en la qual han detallat que s'ha emès una ordre, en col·laboració amb el Ministeri de Sanitat, per dur a terme aquesta mesura.

El retorn d'aquestes comarques a la fase 2 de la desescalada implica la modificació d'aforaments al 50 per cent a l'interior dels locals d'hostaleria sense accés a barra, la limitació a un terç l'aforament de les piscines i diverses mesures de distanciament social.

Des de l'executiu autonòmic també han recomanat limitar els desplaçaments d'entrada i sortida d'aquestes zones, però han recordat que aquesta qüestió "no deixa de ser una recomanació" ja que el Govern regional no té competències per limitar la mobilitat.

"Si les condicions epidemiològiques exigissin que haguéssim de prendre mesures més dràstiques en el sentit de limitar la mobilitat ens dirigiríem a l'Estat que aplicaria les mesures oportunes", ha asseverat Repollés.