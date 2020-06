Àngels Chacón reclama 4.500 milions de les aportacions de la UE per al comerç català

La consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, va assegurar ahir dilluns que Catalu-nya necessita 4.500 milions d'euros de les aportacions de la Unió Europea per al comerç. En una reunió amb el sector en el marc del Consell Assessor de Comerç, Chacón va dir que demanarà que els ajuts es territorialitzin i es tingui en compte que l'economia catalana «està integrada majoritàriament per microempreses que tenen com a màxim nou treballadors».

A la reunió, també es va posar sobre la taula la possibilitat de reprogramar festius d'obertura autoritzada que no s'han pogut fer al llarg del 2020. Chacón també va explicar al sector que el Govern està treballant en els plans sectorials de la fase de represa.

Així, la Direcció General de Comerç està treballant per regular com hauran de ser les obertures als establiments de venda minorista i a l'engròs, als centres comercials, als mercats a la via pública o de venda no sedentària, als establiments d'hostaleria i restauració i a els fires, congressos i altres activitats. El sector comercial representa el 16% del PIB i ocupa un 20,1% dels treballadors catalans. En total, hi ha més de 101.000 establiments de comerç i serveis, dels quals 32.000 són alimentaris. La gran majoria són microempreses: el 44,3% no té assalariats, i el 53,1% en té entre un i nou. De fet, només el 2,6% de les empreses comercials catalanes tenen més de 10 treballadors. Abans de la pandèmia, hi havia més de 538.000 persones treballant en el comerç català, 349.000 de les quals al de detall i 188.500 a l'engròs.